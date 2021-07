C’est une anomalie qui pourrait être déterminante lors du début du championnat. Contrairement aux habitudes régnantes dans les équipes de la Pro League, Edward Still a décidé de décaler le stage de pré-saison pour le placer à deux semaines de la reprise de la compétition là où d’autres équipes l’organisent en début de préparation.

"C’est pour une raison bien précise qu’on l’a placé à cet endroit du calendrier. L’objectif principal est de vraiment se tourner vers le début de la compétition et non pas pour préparer l’avant-saison. On va aiguiller les deux semaines qui nous restent pour être prêts pour le premier match de championnat", confie le technicien carolo.

