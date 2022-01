La tempête giflait les baies vitrées de l’un des salons du Kempinski Hotel The Dome, lundi soir à Belek. Dehors, les palmiers tanguaient. Avant une nuit écourtée par l’horaire du vol retour - et à nouveau animée par un tremblement de terre -, Edward Still s’est posé pour livrer le bilan de son premier stage hivernal comme entraîneur principal. Nous l’avons divisé en six thèmes.



(...)