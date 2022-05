Mbenza : "On avait le devoir de bien finir avec les premiers matchs un peu moins bons. On gagne aujourd'hui, la semaine passée, c'est bien avant de partir en vacances, ça fait du bien. On part en ayant tout donné."

Still : "C'est vrai que sans cette efficacité on ne gagne pas, il y a eu un grand Koffi aussi, celui de la première partie de saison, il a été super important mais quelle prestation d'ensemble. Il y a eu un bon pressing en première mi-temps, en deuxième on était plus compacts, on a eu de la réussite quand on en avait besoin, tuer le match à la dernière seconde est un très bon sentiment. L'effectif ne va pas tant changer que cela, on va miser sur la stabilité, plus que la saison passée où il y a eu énormément de changements. Quelques arrivées et départs, c'est sûr. Avec le staff, on va encore travailler cette semaine avant de prendre des vacances bien méritées. après avoir été jusqu'au bout aujourd'hui, les joueurs méritent largement leurs vacances.

Dans l'ensemble, j'évalue cette saison positivement. Je pense que tout le monde peut voir que l'identité de l'équipe a évolué : on est devenus plus joueurs, les intentions avec le ballon sont plus posées, construites. On termine à notre position : avec le G5 et l'Union au-dessus de nous C'est très encourageant de finir avec un six sur six contre une bonne équipe de Malines et Gand qui est une des meilleures équipes de Belgique, ça montre qu'on travaille les points à améliorer, on va continuer comme ça."

Tissoudali : "On perd mais il y a beaucoup de positif à retenir de cette saison. On n'est pas dans le top 4 mais on a montré de belles choses. Je suis heureux que le coach reste, c'était le meilleur choix pour le club. Des vacances en Espagne ? Il y aura des vacances, on verra pour la suite. On a manqué d'efficacité mais il y avait de la grinta."

Vanhaezebrouck : "Koffi a sorti une très grosse rencontre. On aurait pu gagner avec toutes les occasions de la première mi-temps, comme souvent cette saison, on manque d'efficacité, peut-être qu'il y avait trop de choses dans la tête de Tissoudali au moment de tirer le penalty, comme le classement des buteurs. On a moins créé en deuxième mi-temps, il y a beaucoup de moments où on fait le mauvais choix. Maintenant la saison est finie, on va pouvoir se lâcher, ce soir c'est frites-carbonades. Mais un coach n'a jamais beaucoup de repos, on va vite préparer la saison prochaine."