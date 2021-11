L’entrevue démarre par une séance photo sous la T4. Les sapes d’Adem Zorgane tranchent avec l’atmosphère "underground" des lieux. L’Algérien franchit la grille d’un pas respectueux, presque gêné. Malgré la brise qui n’invite pas à l’immobilisme, il s’arrête et prend le temps de lire à haute voix l’une des fresques qui habillent le mur sous la tribune : "Fier d’être carolo". Il contemple ensuite la représentation du logo carolo et d’un mineur aux gros bras, qui serre sa pioche avec détermination : "On m’avait fait visiter le stade quand je suis arrivé, mais je n’étais jamais venu ici. C’est très bien fait."