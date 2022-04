Charleroi ambitionne de se battre pour le gain des Europe playoffs, idéalement avec un stade le plus rempli possible. La semaine dernière, le club avait annoncé sa grille tarifaire pour les trois matchs à domicile, et elle ne plaisait pas – c’est le moins que l’on puisse dire – au collectif influent des Storm Ultras.

Mécontent de la "politique commerciale" du club, qui avait jusqu’ici inclus les "PO2" dans l’abonnement de la phase classique, il avait même menacé de bouder les matchs au Mambourg. Finalement, après réunions et négociations entre les différentes parties, le Sporting a lâché un peu de lest.

On apprend ce mardi que les mesures suivantes ont été approuvées :

- l'abonnement pour les Europe playoffs est offert pour les -18 ans et les étudiants ;

- l'abonné de la saison régulière qui parraine un nouvel abonné se verra offrir son abonnement pour les Europe playoffs ;

- la personne qui s'abonne en T3 bloc Y bénéficiera d'un tarif avantageux de 25 € pour son abonnement Europe playoffs ;

- le supporter qui se déplace à Malines (NdlR : ce samedi 23) pourra bénéficier en venant chercher sa place d'une réduction de montant du ticket directement sur son abonnement Europe playoffs.

Les Storm Ultras annoncent dans un communiqué se réjouir de l’issue des discussions : "Nous sommes satisfaits et nous remercions le club pour cette nouvelle prise de position."

Le Sporting, lui, espère que les supporters seront "nombreux au stade pour ces trois matches de Europe playoffs", grâce aux actions mises en place.