Plus de 12 ans ! Les Carolos s’apprêtent à affronter les Rouches ce dimanche, dans un stade qui ne leur a plus souri depuis le 31 octobre 2008. Ce soir-là, Defour avait débuté la partie en brandissant son Soulier d’or face à un public bouillant. Les supporters locaux profitaient pleinement de la présence de grands noms tels que Witsel, Jovanovic, Mbokani, Dante, Onyewu ou Nicaise, alors que dans l’autre camp la relation était houleuse entre le staff hennuyer et sa direction. Bref, un contexte qui n’augurait rien de bon pour les visiteurs.