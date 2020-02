Notre consultant a donné raison à l'arbitre malgré les rouspétances carolos.

Le match entre Charleroi et Bruges a fait couler beaucoup d'encre. Si la fédération a donné tort à l'arbitre sur le but brugeois, la phase du penalty sur Mamadou Fall est plus discutée. Les Carolos crient au scandale mais pour Thomas Chatelle, l'arbitre "a a été cohérent en ne sifflant pas penalty pour Charleroi."

