Depuis la non-qualification de Charleroi pour les playoffs, l’heure est au bilan. Pour tenter d’y voir plus clair, nous avons formulé cinq affirmations cash à notre consultant Thomas Chatelle. Analyse.

1 Charleroi ne mérite pas mieux que sa douzième place.

"Oui, vu le contenu proposé, les Zèbres ne méritent pas mieux que cette douzième position. Si on regarde certains chiffres, on voit que leur nombre de buts marqués (44) est le plus faible du top 12. Par contre, la défense tient la route avec 46 buts encaissés, soit autant que l’Antwerp mais moins que le Beerschot, Zulte Waregem, Malines ou encore OHL. On peut dire qu’ils ont gardé une assise défensive malgré leur chute. Le Sporting version 2020-2021 est qualitativement le meilleur depuis de nombreuses années. Mais, quand on forme un groupe, il y a la valeur individuelle à prendre en compte mais aussi la valeur collective liée à la complémentarité entre toutes ses individualités…"