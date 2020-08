Notre consultant Thomas Chatelle ne s’attendait pas à un tel début de saison de la part de la formation carolorégienne. "La préparation a été compliquée, on a eu quelques craintes vu les casquettes prises à Saint-Etienne et Metz. Force est de constater que l’équipe est au top physiquement, comme souvent. C’est d’ailleurs l’une de ses forces. Le Sporting de Charleroi est taillé pour le championnat belge au niveau athlétique, avec des joueurs comme Rezaei, Fall, Kayembe ou Ilaimaharitra. Ce sont des gars qui en jettent dans les duels, ils en imposent. Et j’en veux pour preuve la réaction de Marc Brys (T1) après la rencontre à OHL. Il disait que les Carolos étaient costauds, parfois à la limite. Mais dans notre championnat, c’est indispensable pour jouer le top. Ce n’est pas neuf, c’était déjà le cas avec Felice Mazzù, mais tous les clubs ne l’ont pas encore compris. Je trouve qu’il y a un boulot énorme qui est fait au niveau de la préparation, de la part de Philippe Simonin actuellement et Frédéric Renotte auparavant."