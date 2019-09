"Comme l’a dit le communiqué de l’Amicale, nous ne pouvons pas accepter que le supporter soit pris en otage à l’occasion du prochain match de Coupe ce mercredi prochain à Boom", peut-on lire sur leur page Facebook. "Pire, le fan est même interdit d’expression pour le match de ce samedi. Tout message dénonçant cette situation sera interdit (Vous lisez bien). La mascarade du combi-car obligatoire en pleine semaine et ses impératifs comme le fait de prévenir en dernière minute, ou bien encore ne pas tenir compte simplement de l’organisation personnelle de nombreux supporters désireux de soutenir leurs couleurs.....ça suffit."

Les Storm Ultras appellent donc à l'action collective de tous les supporters: "Pour ce faire et en totale solidarité de la décision de l’Amicale, aucun club de supporters n’ira en car. Le boycott étant inutile et sans effet, nous serons donc présents en voiture et nous encourageons tous les supporters à se mobiliser ensemble en utilisant ce moyen de transports et à rejoindre les tribunes neutres qui seront ouvertes (même si on nous dira le contraire dans les heures qui suivront ce message, uniquement pour nous décourager)."