Marco Ilaimaharitra, de son côté, ne rejoint finalement pas Madagascar.



C'est sur une bonne note que le Sporting Charleroi a terminé la première moitié de la phase classique samedi soir. En arrachant trois points dans la douleur face à Eupen, les Zèbres se sont positionnés confortablement au sein du Top 6.

Après cette victoire, plusieurs Carolos ont déserté le Pays Noir pour rejoindre leur sélection nationale. Si Diagne (pré-sélectionné avec le Sénégal mais finalement pas repris) et Ilaimaharitra (légèrement blessé) sont finalement restés à Charleroi, c'est au total dix joueurs qui ont été appelés en équipe nationale !

Tout d'abord, les trois Iraniens du noyau ont reçu une convocation internationale. Ali Gholizadeh et Kaveh Rezaei rejoignent la sélection iranienne qui affrontera l'Irak lors d'un match de qualification pour la Coupe du Monde 2022 alors que Younes Delfi a été sélectionné par l'équipe U23 iranienne. Il jouera deux rencontres amicales face à l'Indonésie.



Shamar Nicholson, de son côté, a rejoint la sélection jamaïcaine qui affrontera Antigue et Barbade ainsi que la Guyane.

Deux joueurs participeront eux aux éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations. Il s'agit de Nurio (match contre la Gambie et le Gabon avec l'Angola) ainsi que de David Henen. Le Belgo-Togolais avait décidé de représenter le pays de sa maman et a été appelé pour affronter les Comores et le Kenya.



En Europe, Macédoine a encore une toute petite chance de se qualifier pour l'Euro. Pour cela, Gjoko Zajkov et ses coéquipiers devront réaliser un sans-faute contre l'Autriche et Israël en espérant dans la foulée un coup de pouce de ses adversaires dans les autres rencontres.

Enfin, Maxime Busi a de nouveau été appelé par Johan Walem au sein de l'équipe nationale belge U21 pour affronter l'Allemagne.





Ken Nkuba lui portera aussi le maillot des Diables mais en U18 alors que Joachim Imbrechts jouera les qualifications au championnat d'europe U19 avec la Suède.