L'équipe de Mazzù avait réalisé un début de saison de feu.



"Ce 12 sur 12 est un nouveau moment très spécial pour Charleroi et on veut continuer avec la dynamique actuelle. La saison est encore longue, nous devons nous remettre en question chaque semaine et être conscient qu’on est Charleroi. Et nous ne devons, surtout, pas perdre nos valeurs."

Ces quelques mots auraient pu être ceux de Zèbres du noyau actuel, à la veille de la cinquième journée de championnat qui les envoie sur la pelouse de Zulte Waregem ce dimanche soir (18h15). Pourtant, ils sont sortis de la bouche de Javier Martos, l'ex-capitaine emblématique du Sporting, il y a tout juste 3 ans, avant la réception au Pays Noir de...Zulte Waregem pour le compte de la cinquième journée du championnat.