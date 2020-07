Trois joueurs de Fola Esch, dont deux qui ont participé à la partie amicale de samedi dernier contre Charleroi, ont été testés positifs au Covid-19 ce lundi. "Ce ne sont pas des joueurs professionnels, ils travaillent tous les jours et sont donc en contact avec davantage de personnes, alors que nous fonctionnons en vase clos", commente Pierre-Yves Hendrickx, directeur administratif du Sporting Charleroi. "Et nous avons mis un protocole plus strict que ce qui était demandé. Nos joueurs sont testés tous les cinq jours : ils l’ont été vendredi passé et le seront ce mercredi, soit 48 heures avant notre rencontre amicale à Metz."



Pas question d’annuler le match amical qui a lieu ce mardi à Visé, ni de modifier les habitudes des Zèbres, malgré ce contact avec l’équipe luxembourgeoise. "Si demain ou samedi un test devait être positif, nous mettrions le joueur en quarantaine. On l’a déjà fait à quatre reprises", rappelle-t-il. Vu la période d’incubation, il aurait été inutile de procéder à des tests tous les jours.



"Cela prouve qu’il faut vraiment faire attention et que personne n’est à l’abri. Le championnat ? Quand on le reprendra, il ne faudra pas l’arrêter si une équipe a deux cas positifs. Peut-être que certaines formations qui ont pris moins de précautions seront rattrapées, mais la maladie peut toucher tout le monde."