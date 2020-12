Avec un bilan de 4/21, les Zèbres sont clairement dans le dur. Pire, cela fait maintenant trois rencontres que Charleroi perd face à des adversaires à leur portée comme Waasland ou Eupen. Forcément, cette spirale négative inquiète les ultras carolos. Sur Facebook, les Storm Ultras 2001, ont d'ailleurs déployé une photo assez explicite avec comme titre:

Les supporters se sont introduits dans le stade avant la rencontre de ce lundi soir contre Courtrai. Ils y ont déployé du foin pour exprimer leur mécontentement. Dans leur message Facebook, ils ont expliqué plus précisément leur démarche. "Ce n’est pas le classement actuel qu’on démonte, c’est votre spirale et votre manque de respect pour le maillot en prenant par-dessus la jambe votre rôle" commence ce message des supporters.

Malgré les mauvais résultats, ils expliquent également qu'ils souhaitent toujours soutenir leur équipe. "On sera toujours là pour vous respecter, même et surtout dans la défaite, à condition de vous arracher comme des morts de faim sur un terrain de football. Si ce n’est pas clair dans votre esprit, on le ré-expliquera. Avec un aquarium d’eau salée pour les 'moules' ? Ou des arbres à 'paresseux' ? Réagissez...et devenez constants dans la réaction bon sang !" conclut le message.