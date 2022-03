Quand vous déclarez avant le match vouloir "imposer notre rythme et nos qualités" mais que votre équipe se déchire deux fois en treize minutes, vous vous tirez forcément un chargeur dans le pied. "On a été méconnaissables en première mi-temps, résumait Edward Still. On n’a pas mis le pressing souhaité. Mais on a su réagir et faire les efforts gratuits, sans ballon, après la pause." Ce qui a permis à Charleroi de ramener un point difficile à cerner, ce samedi après-midi derrière les anciennes casernes malinoises.



(...)