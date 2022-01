Entre les incertitudes liées au Covid et la séparation avec Guillaume Gillet, le départ prévu ce mardi matin pour le stage en Turquie n’est franchement pas simple.

Le Sporting a failli activer l’assurance annulation. La tenue de son stage hivernal (4-11 janvier) à Belek, près d’Antalya (Turquie), a un temps été menacée. En cause : le Covid. Mais contrairement à d’autres clubs de D1A, Charleroi tente absolument de maintenir sa semaine de travail à l’étranger. C’est la volonté du staff et, sauf grosses mauvaises surprises ce mardi matin, elle sera entendue.

La crainte de contaminations durant les six jours de congé offerts aux Carolos après leur dernier match de 2021 contre OHL (0-3) s’est confirmée. Quatre joueurs ont été testés positifs sur leur lieu de vacances, aux quatre coins du globe : Stelios Andreou, Marco Ilaimaharitra, Joris Kayembe et le dernier transfert Vakoun Bayo. Le club espère qu’ils pourront rejoindre Belek dans les prochains jours mais sans garantie à l’heure actuelle. Déjà diagnostiqués positifs le 27 décembre, Tchatchoua et Descotte sont désormais négatifs.