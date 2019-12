Les joueurs du Sporting Charleroi voient enfin le bout du tunnel. Après des dernières semaines harassantes, les Zèbres ont un dernier devoir à rendre ce vendredi soir en accueillant Ostende. À la suite de leur élimination en Coupe de Belgique face à Zulte Waregem et de leur match nul à Mouscron dans la foulée, les Carolos tenteront de partir en vacances sur une belle note. En regardant le classement, tout supporter du Sporting pourrait croire que son équipe ne fera qu’une bouchée de son adversaire du soir (Charleroi compte 36 points, soit deux fois plus que les Ostendais, qui en ont 18). Cependant, à y regarder de plus près, cette rencontre programmée quelques jours après Noël ne sera pas pour autant une sinécure pour les hommes de Karim Belhocine. Voici pourquoi.

(...)