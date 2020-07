C’est une première et elle est attendue avec impatience par tous les amoureux du Sporting Charleroi. Le traditionnel fan day se déroulera ce mardi 21 juillet, de 16 h à 17 h, en ligne. Mais à quoi faut-il s’attendre ? "Via notre page Facebook et notre site Internet, les supporters assisteront à une émission d’une heure, annonce Walter Chardon, le directeur commercial du club. Il y aura la présentation des joueurs et les caméras se baladeront dans les installations. Cela permettra aux fans de visionner des images exclusives, comme les bureaux, la loge présidentielle et le vestiaire de nos joueurs. Ce sont des endroits auxquels les supporters n’avaient auparavant pas accès. Les joueurs se changeaient dans leur vestiaire et les fans ne visitaient donc que le vestiaire visiteur."

Une belle alternative à la journée traditionnelle, impossible à organiser vu les contraintes liées au Covid-19. "Le fan day est un rendez-vous incontournable. C’est l’occasion de mettre nos supporters à l’honneur et de les remercier. On a donc souhaité bien faire les choses et proposer du contenu exclusif et de qualité."





Un projet audacieux

La phase finale du tournoi Fifa en ligne se déroulera également ce mardi, avec des prix remis aux trois lauréats.

"Les difficultés ? Cela peut paraître anodin, mais ce n’est tout de même pas si facile de tenir une heure. Il a fallu réfléchir durant des semaines à ce que nous allions proposer aux fans. On a voulu que ce soit dynamique, avec un programme qui tienne vraiment la route et qui intéresse nos supporters, pour qu’ils ne décrochent pas après cinq minutes. Là, ils découvriront pas mal de choses", assure Walter Chardon.

Plusieurs milliers de supporters sont donc attendus sur la page Facebook et sur le site Internet. "Cela nous a pris du temps, je tire un grand coup de chapeau à Wahib Neghli et Damien Trefois pour le travail qu’ils accomplissent !"