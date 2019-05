Après moins de cinq minutes de jeu, c’est Gaëtan Hendrickx qui a ouvert la marque et a montré la marche à suivre à son équipe. Un but qui est son premier cette saison. "Le gardien anticipe sur la droite", explique le milieu défensif belge., "Je veux la mettre aussi de ce côté. Je suis en bout de course et j’ai la réussite sur cette action. Tant mieux car cela nous a misdans une bonne situation. On a ensuite bien défendu, avec nos valeurs et c’est ce qui a fait la différence ce soir."

En basant son jeu sur une bonne organisation défensive, l’équipe carolo n’a laissé que très peu d’espaces à l’équipe trudonnaire. "Saint-Trond n’a pas été très dangereux", analyse Hendrickx. "Ils ont eu beaucoup de possession de balle mais on a réussi à bloquer tous les intervalles. Cela les a embêtés ce qui a fait qu’ils avaient une possession stérile. Ce n’était peut-être pas du football classe de notre part. C’était un football à la Charleroi et cela a marché."

Dorian Dessoleil, qui a fait son retour dans le onze, était heureux de la prestation de ses coéquipiers. "Nous avons fait un très bon match en étant solides défensivement",, commente le défenseur. "C’est dommage de ne pas avoir inscrit le deuxième plus rapidement mais la victoire est méritée. Nous allons devoir être concentrés à 200 % lors des trois dernières rencontres. Le Beerschot-Wilrijk va vouloir se venger du 4-0 de l’aller. À nous de rester concentrés et de prendre un maximum de points."