Abîmée et critiquée début mars, la pelouse du Mambourg irrite direction, staff et joueurs.

Rafraîchir mais à quel prix ? Le dilemme se pose. Charleroi sait depuis pratiquement trois ans qu’il ne fera plus de vieux os dans son stade actuel, et donc qu’il s’avérerait inutile d’y engager de nouveaux frais déraisonnables avant le déménagement vers Marchienne-au-Pont, prévu pour 2024 mais sans doute reporté à 2025. Si plusieurs aménagements plus modernes (sièges des tribunes, espace VIP, buvettes…) ont déjà été réalisés ces dernières années, qu’en est-il de la pelouse, qui a fait l’objet de nouvelles vives critiques, il y a quinze jours lors du choc wallon face au Standard (0-0) ?

(...)