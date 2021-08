Les Zèbres n’avancent pas au classement.

Le football retrouvait une certaine normalité, hier au Mambourg, avec des tribunes presque entièrement ouvertes et libérées des contraintes sanitaires qui brident le monde depuis des mois. La routine des files conviviales à l’entrée des tribunes, l’odeur des hamburgers fumants et le bruit d’un public revigoré donnaient la douce impression que le plus dur était passé.

Mais sur la pelouse, la première mi-temps était une ode à l’illogisme. Comment Charleroi, au bout de quarante-cinq minutes aussi dominées et maîtrisées, a-t-il pu se retrouver mené ?

Jusqu’à la 38e minute et ce but anversois signé Fischer, laissé libre un instant par Knezevic, les Zèbres avaient mis tous les ingrédients nécessaires : de l’intensité, du pressing, de l’animation et des occasions. Encore fallait-il les concrétiser.