Oyen : "Premier but, très content. Je vois la fenêtre de but qui s'ouvre, je m'infiltre, c'est magique. Maintenant, ce qu'on veut c'est apporter du beau football. On entraîne un peu plus le physique pour le moment, cela va payer."

Tchatchoua : "Un match d'hommes avec de la qualité partout, on va essayer de se relever. La chance a été de leur côté mais leur performance a été de qualité. Je suis content de mon premier but mais le collectif prime, on est déçus.

Zaroury : "Ca fait mal, ca fait quelques matchs qu'on joue bien, ça montre que la saison est longue, ils nous ont battu sur la qualité. Il faut penser au prochain match, garder cette confiance qu'on a en nous."

Heynen : "Gros soulagement. Un match difficile contre un bloc dur à bouger mais on l'a bien fait après deux matchs durs surtout avec la frustration des supporters, je la comprends. Là on a montré qu'on pouvait croire en nous. Le coach a enfin eu une semaine pour travailler avec nous.

Still : "Un mauvais sentiment, Genk a fait la différence individuellement, chapeau à eux pour ça. Quand ces joueurs prestent à ce niveau, c'est très difficile de les arrêter, c'est du niveau de Bruges, voire Ligue des Champions. Les moments clés ont été pour eux, la frappe de Bessilé sur le poteau, Koffi qui perd ses appuis sur le 3-2. Ca m'ennuie de perdre contre les gros, ça m'ennuie de perdre tout court. Il n'y a qu'à l'Union qu'on a été en-dessous, pour le reste, ca n'a juste pas tourné pour nous."