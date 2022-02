L’officialisation de Badji était attendue. Le départ de Benchaib et l’arrivée de Karamoko nettement moins.

Au-delà de la prolongation du contrat de Marco Ilaimaharitra jusqu’en 2024, la dernière journée du mercato a commencé par une officialisation à Charleroi. Celle du prêt (avec option) de Youssouph Badji jusqu’en juin 2023. L’attaquant (1 m 92), qui était prêté par le Club Bruges au Stade Brestois (Ligue 1) depuis le mois d’août, n’entrait plus du tout dans les plans de l’entraîneur Michel Der Zakarian. Le prêt dans le Finistère a donc été écourté et, sur le coup de 19 h 30, l’annonce de son arrivée au Sporting a été officialisée. À 20 ans, le Sénégalais, considéré comme un grand espoir au pays, retrouve donc la Pro League - il a déjà joué 33 matchs pour le Club Bruges - et espère s’y relancer. Il portera le no 10 et pourra jouer contre les Blauw en Zwart le 13 février prochain.

