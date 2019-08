Conscient que sa division offensive composée en début de saison par David Pollet, Chris Bedia, Jérémy Perbet et Adama Niane était trop légère pour permettre à Charleroi de viser les playoffs1, Mehdi Bayat s’est mis à la recherche de nouvelles solutions. Après avoir acté le transfert de Shamar Nicholson et le retour au Sporting de Kaveh Rezaei en prêt, l’homme fort du Mambourg tente de réaliser un nouveau coup à la Victor Osimhen. Depuis le match contre l’Antwerp, Charleroi est en négociations avec l’AC Milan pour accueillir en prêt (avec option d’achat), Frank Tsadjout, un jeune attaquant italo-camerounais de 20 ans qui possède une excellente réputation du côté de la Lombardie. Sous contrat avec l’AC Milan jusqu’en 2023, Frank Tsadjout n’a jamais joué avec l’équipe première en match officiel mais s’est entraîné régulièrement avec le noyau A tout en brillant avec la Primavera. Du côté de l’Italie, on considère qu’il est grand temps pour lui de jouer chaque semaine dans un championnat avec des adultes.

L’Italo-camerounais d’1m90 est présenté dans la Botte comme un attaquant très complet qui allie mobilité, présence dans les duels aériens mais surtout justesse des deux pieds en zone de conclusion. Frank Tsadjout aurait déjà passé sa visite médicale au Sporting qui doit trouver un terrain d’entente avec l’AC Milan pour le prêt. Des négociations ont été entamées depuis plus de quinze jours.

Si l’Italien signe à Charleroi, cela veut dire que le Sporting aura sous contrat cinq attaquants (Perbet, Niane, Rezaei, Nicholson et Tsadjout). Ce qui est bien évidemment de trop. Le club étudiera alors les propositions qui arriveront sur sa table pour céder temporairement ou définitivement Adama Niane qui possède encore une bonne réputation du côté de la France où il a été meilleur buteur de Ligue 2.