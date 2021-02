Quand le Sporting enchaînait les succès, Karim Belhocine alignait ses joueurs de confiance. Un système à chaque fois identique, le 4-2-3-1, et très peu de rotations. Vu les résultats plus que mitigés, l’heure est plutôt aux changements. Les victimes du partage à Waasland-Beveren ? Fall, Benavente et Nicholson, tandis que Morioka n’était pas en mesure de tenir sa place, ce vendredi soir.