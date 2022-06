C’est le vrai jour pour la rentrée des classes. Si les Carolos ont repris vendredi dernier et les internationaux seulement il y a 48 heures, le premier match amical de la saison établit le réel démarrage de l’exercice 2022-2023 même si le résultat sera anecdotique.

Un temps de jeu partagé constituera l’objectif d’Edward Still et c’est dans ce but que le technicien a convoqué l’ensemble de son noyau dont de nombreux jeunes, excepté Vakoun Bayo, en instance de départ vers Watford.

Dans l’enceinte Achille-Hammerel au Luxembourg, face aux pensionnaires habituels du stade, le Racing FC Union Luxembourg, les Sambriens devraient évoluer dans leur classique 3-5-2. Il s’agira d’une mise en route en douceur avant que les choses sérieuses commencent vraiment mercredi à Zulte puis samedi prochain contre Louvain.

À l’instar de l’année dernière, Edward Still a opté pour un stage d’été qui finira à seulement une semaine du début de la compétition (du 10 au 16 juillet) afin d’avoir un effectif presque complet et surtout au point physiquement afin de travailler aux Pays-Bas les principes de jeu. Cette méthode avait parfaitement fonctionné il y a un an avec un début de championnat correct comme en avait attesté le bilan de 13 unités sur 21.

Pour l’adversaire des Zèbres, l’enjeu de la rencontre sera le même avec des échéances qui débutent dans un mois. Vainqueur de la Coupe du Luxembourg face au champion Dudelange, le récent septième du championnat du Grand-Duché disputera le deuxième tour préliminaire de la Conference League face aux Serbes du FK Cukaricki les 21 et 28 juillet prochains.

La rencontre commencera à 18 h et elle pourra être suivie en live-tweet sur notre site internet.