Comme il en a pris l’habitude ces dernières années, au moins une fois par saison, Mehdi Bayat, l’administrateur délégué du Sporting de Charleroi, a souhaité répondre en direct, sur Facebook, aux questions envoyées par ses supporters, ce lundi en début de soirée. L’annonce de ce live a été publiée sur la page Facebook du club le 23 février dernier, ce qui laissait deux semaines au public pour faire parvenir questions et commentaires. Ce lundi, environ il y en avait 300 de recensés, en plus de ceux transmis par mail. Contrairement au dernier live, en mai 2021 après l’éviction de Karim Belhocine, les journalistes n’ont cette fois pas été invités à participer à ce moment de communication. Mehdi Bayat (43 ans) n’a, dit-il, pas voulu lire les questions avant d’appuyer sur "rec". On peut éventuellement le croire, dès l’instant où l’on sait qu’il en faut bien plus pour déstabiliser cet excellent orateur, qui maîtrise forcément son sujet. A minima, la cellule communication aura filtré les questions. Et élaguer les insultes.