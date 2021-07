Les chiffres de ce deuxième match amical sont lourds pour Charleroi. Anecdotiques vu l’effectif actuellement à disposition, mais lourds. Ils traduisent sa situation présente, celle d’une équipe encore en construction, tant pour son effectif que pour sa cohésion tactique. “Le score est immérité mais bien réel”, constate l’entraîneur Edward Still. “Ce match est le signe de notre construction. On a mis la loupe sur là où on est pour le moment. Il reste énormément à faire. On a vu soixante très bonnes minutes avant de prendre l’eau pour différentes raisons. On est pour l’instant préparé à affronter qu’un seul système. Or, l’adversaire, qui est à un stade bien plus avancé de sa préparation...