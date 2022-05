À l’issue de la phase classique, Charleroi affichait la septième défense de D1A (ex aequo avec le Cercle Bruges), avec 46 buts encaissés presque équitablement répartis entre les phases aller (22) et retour (24) du championnat. Une moyenne convenable partiellement due aux 13 clean sheets cumulées par Koffi (9) et Kamara (4) et à une bonne assise défensive.

Mais si le Sporting a connu des hauts avec son trio axial - l’un des nouveaux principes inculqués par Edward Still -, il y a aussi eu des bas. C’est le cas actuellement. Les quatre buts concédés en deux matchs d’Europe playoffs ont mis en lumière un secteur qui apparaît aujourd’hui fragilisé, peut-être fatigué. Un secteur qui, c’est vrai, n’a pas été épargné.

(...)