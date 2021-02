Le mercato estival de Charleroi s’était terminé sur une dernière journée de folie avec trois arrivées et deux départs.

Quatre mois plus tard, le mercato hivernal du Sporting a de nouveau pris un tournant explosif dans la dernière ligne droite avec sept mouvements au finish.

L’arrivée la plus notable est celle de Cristian Benavente, prêté avec une option d’achat jusqu’en fin de saison. "Je suis de retour", s’est exclamé le Péruvien sur les réseaux sociaux du club, lui qui avait quitté Charleroi pour l’Égypte, il y a deux ans. Avec cette arrivée, le Sporting réalise une vraie belle affaire et amènera encore plus de concurrence dans le secteur offensif.