"Celui qui regarde la première période mais pas la deuxième, il doit se dire qu’il y a quelque chose qui ne va pas", commentait Mehdi Bayat au micro de RTL, après l’élimination.

Le match a en effet tourné à l’heure de jeu. "Notre volonté était de planter ce second but en deuxième période. Et on l’a fait. Pour moi, ce but n’aurait pas dû être refusé", estimait Karim Belhocine, à propos de la réalisation de Benavente annulée pour une position de hors-jeu.