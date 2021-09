Les effluves européens à peine évaporés, le Club a remplacé son costume pailleté par son "blauw" de travail. L’adversaire était moins prestigieux que mercredi mais la besogne devait être assurée pour rester dans le sillage de l’Union-St-Gilloise.

S’il a globalement mieux contrôlé le match et pris le plus souvent l’initiative, le Club a dû s’en remettre à sa pépite De Ketelaere pour se sortir du piège malicieux et courageux du Sporting. Celui qui consistait notamment à gonfler l’entrejeu pour contrarier les combinaisons axiales brugeoises. Cela a tenu jusqu’à la 92e minute et ce centre de Van der Brempt coupé par le génial n°90. Dur pour Koffi, qui n’avait pratiquement rien eu à faire.