On en a la preuve : les Zèbres n’ont effectivement pas chômé durant la préparation. Vu le contenu affiché à la côte, ils étaient bien prêts à entamer ce championnat.

Le plus impressionnant, c’était très certainement de les voir se trouver les yeux fermés sur le terrain. Y compris les nouveaux éléments comme Zaroury. Des combinaisons parfois très courtes, des déviations dans la course, chacun savait ce qu’il avait à faire et où joindre son coéquipier. L’homme en possession du cuir avait toujours une solution.

(...)