"Dès les dix premières minutes, on a été à fond. C’est ce qui nous manque face aux grandes équipes. On les respecte trop et cela nous crispe. On subit et quand on prend des buts, c’est difficile de revenir. Là, on a fait le travail directement. Ce qui a changé avec mes débuts, c’est la confiance. Au fur et à mesure, tout devient plus facile. Grâce au groupe, je retrouve le niveau que j’avais quand je suis arrivé en Europe."

Ces prestations devraient pousser Mehdi Bayat à lever son option. "On n’a pas encore discuté avec le président mais j’espère bien qu’il lèvera l’option. C’est dommage que je ne puisse pas jouer face à Gand. Je vais me donner à fond sur les quatre rencontres restantes. Je ne vais pas dévoiler mon objectif buts. J’en ai un personnel depuis que je suis arrivé à Charleroi. Je n’y suis plus très loin et je suis content d’avoir déjà inscrit sept buts."