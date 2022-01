Il le reconnaît lui-même. Malgré l’apparence d’une rencontre facile pendant une heure, les Zèbres ont souffert lors des trente dernières minutes. “C’était compliqué. Il y avait beaucoup d’engagement. On a joué en bloc bas médian tout en misant sur les transmissions et beaucoup d’appels. Cette manière de faire a amené le but.”

Dans un rôle plus en pivot que finisseur, Vakoun Bayon a constitué un point d’ancrage non négligeable même si celui lui a coûté en énergie devant le but. “Je me suis senti bien à ce poste. Il faut consentir les sacrifices pour l’équipe. Saint-Trond se montrait compact, donc je devais contraindre la défense adverse en gardant le ballon pour que les autres prennent l’espace. C’est sûr que quand tu dépenses autant d’énergie, tu n’es plus aussi lucide devant le gardien. C’est pour cela que j’ai privilégié mes coéquipiers quand ils étaient mieux placés.”

Avec Nkuba à ses côtés, Bayo savait parfaitement quelles étaient ses tâches. “Il a un peu le même profil que moi avec ses appels en profondeur. C’est pour ça que j’ai décroché car il prenait l’espace. Il est plus jeune que moi et va plus vite”, sourit l’Ivoirien, soulagé par la victoire. “On est sur la bonne voie pour le top 4. Il faut y croire.