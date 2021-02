Suivez la rencontre en direct commenté dès 20h45:

Le Sporting Charleroi ne peut pas perdre, ce vendredi soir en ouverture de la 29e journée de championnat. Il serait même bien inspiré de s'imposer s'il veut encore croire au top 4. Pour y parvenir, Karim Belhocine titularise Van Cleemput et Botaka ensemble. Ce dernier pourrait donc évoluer un cran plus haut que d'habitude. Rezaei est préféré à Nicholson et Teodorczyk en pointe et Gholizadeh est préféré à Benavente.: Descamps, Van Cleemput, Vranjes, Dessoleil, Kayembe, Ilaimaharitra, Gillet, Botaka, Gholizadeh, Bruno, Rezaei.