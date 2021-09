Van der Elst encense Zorgane: "La maturité d’un joueur de 28 ans" Charleroi Vincent Blouard Les consultants de l’émission « Extra Time », sur la VRT, ont complimenté Zorgane et Still. © Belga

Présent au Mambourg samedi soir pour commenter le match Charleroi - Club Bruges, Franky Van der Elst a été charmé par la prestation d’Adem Zorgane. Ce lundi soir, sur le plateau de Extra Time, l’équivalent de La Tribune côté flamand, l’ancien Diable rouge est revenu en détails sur la performance du milieu de terrain carolo : « C’est un excellent joueur, une bonne trouvaille alors qu’il était inconnu chez nous. Il a deux bons pieds, une très bonne vision de jeu. Il presse intelligemment et participe aux relances. Il n’a que 21 ans mais, avec la maturité dans son jeu, on dirait qu’il en a 28. »



Également assis autour de la table ce lundi soir, Wesley Sonck et Gert Verheyen ont, eux, complimenté le choix de la direction carolo de faire confiance à Edward Still. « Un jeune entraîneur sans expérience de joueur professionnel ni d’entraîneur principal avant ça, juste d’analyste vidéo. Il a un vrai ADN et ose jouer son jeu, comme on l’a vu à Gand en infériorité numérique. Il donne un autre visage à Charleroi. »



Un Charleroi qui a tenu la dragée haute au Club Bruges, samedi, malgré la défaite dans les arrêts de jeu.