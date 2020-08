Le directeur financier du Sporting est passé par toutes les émotions ces derniers mois. À la mi-février, il apprenait que la qualification pour les playoffs 1 était acquise. Un mois plus tard, la pandémie de Covid-19 éclatait et annulait tout simplement la dernière phase du championnat. Ce qui a représenté une perte de l’ordre de 3 à 4 millions d’euros pour les finances hennuyères. D’autant plus que les dirigeants ont tout de même tenu à payer les bonus aux joueurs pour leur accession au top 6.

(...)