Avec dix-sept cas positifs, le club flamand est touché de plein fouet par la Covid-19.

La Covid-19 circule dans notre contrée et les clubs de football professionnels sont loin d’être épargnés malgré toutes les précautions prises. Après plusieurs joueurs du Club Bruges et du Standard testés positifs et absents lors de la sortie européenne de leur équipe, c’est Waasland-Beveren qui est dans de sales draps. Et la situation au pays de Waes est encore plus grave avec dix-sept cas confirmés ce jeudi par le club, alors que seize personnes du club avaient déjà été testées positives la semaine passée.