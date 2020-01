Mehdi Bayat veut profiter de ses contacts pour attirer les meilleurs Iraniens au Pays Noir.



Avec les arrivées de Kaveh Rezaei, d’Ali Gholizadeh mais aussi d’Omid Noorafkan et de Younes Delfi, le Sporting Charleroi a montré la voie à suivre à la Pro League en s’intéressant au marché iranien. À la base du projet, un Mehdi Bayat convaincu du talent présent dans son pays d’origine. "Le football iranien est de plus en plus respecté avec de nombreux joueurs qui arrivent en Europe", avance le patron du Sporting. (...)