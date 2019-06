Après Felice Mazzù, Charleroi va perdre un autre acteur important de sa saison : Victor Osimhen (20 ans) est sur le point de s’engager à l’Atalanta Bergame. Les Italiens vont payer 15 millions pour s’offrir le talentueux attaquant nigérian.

Avec sa saison à 20 buts (toutes compétitions confondues), Osimhen a attiré beaucoup de regards au Mambourg. Lille l’a notamment scouté très régulièrement. Charleroi n’a pas hésité à lever l’option d’achat le 30 mai en payant 3,5 millions à Wolfsburg, sachant que le club effectuerait une forte plus-value dès ce mercato. C’est finalement l’Atalanta qui l’a emporté, en payant plus de quatre fois la somme déboursée par les Zèbres il y a quelques jours.

Charleroi, qui touchera 100% de la somme, va faire exploser son record du plus gros transfert sortant. Jusqu’à présent, Rezaei (6,3 millions grâce aux bonus) et Benavente (6 millions) avaient été les deux plus gros coups financiers du club.

Mazzù aurait emmené Osimhen dans ses valises à Genk pour succéder à Samatta (qui a un bon de sortie), mais le joueur avait envie d’évoluer dans l’un des cinq grands championnats européens.

Ce sera donc l’Atalanta, surprenant troisième du dernier championnat d’Italie. Grâce à sa qualification directe pour la Ligue des champions, le club lombard, spécialisé dans la formation, a décidé d’investir aussi sur le marché des transferts pour confirmer sa belle saison. Osimhen y deviendra le plus gros transfert de l’histoire centenaire des Nerazzurri.