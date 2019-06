Cela fait désormais douze jours que le Sporting Charleroi n’a plus d’entraîneur.

Le 3 juin, Felice Mazzù quittait le Pays Noir après six saisons passées dans le Hainaut et rejoignait le Racing Genk, champion de Belgique en titre. Depuis ce départ, la direction des Zèbres s’active pour trouver un successeur au Carolo.

Plusieurs pistes avaient été activées dont celle menant à Hein Vanhaezebrouck. L’ancien coach d’Anderlecht et Mehdi Bayat ont longuement discuté mais il ne serait plus en pôle position pour le poste : les discussions entre le coach de 55 ans et Charleroi semblent compliquées alors qu’il aurait reçu une autre proposition venant de l’étranger pouvant lui plaire.

La deuxième piste sérieuse mène à Bruxelles et plus particulièrement du côté de l’Union Saint-Gilloise. Son entraîneur Luka Elsner, qui a un profil similaire à Felice Mazzù, intéresse le Sporting. Celui qui a réalisé de bons résultats avec l’équipe unioniste cette saison est en discussion avec la direction carolo depuis plusieurs jours.

Selon nos informations, les pourparlers semblent plutôt positifs et pourraient aboutir prochainement, malgré les deux années de contrat qui lient encore Luka Elsner à l’Union Saint-Gilloise. Le Franco-Slovène devient donc le favori à la succession de Felice Mazzù à la tête du Sporting Charleroi. Une solution devrait être trouvée d’ici la fin de la semaine prochaine, Mehdi Bayat souhaitant que son nouvel entraîneur prenne la température avant la reprise des entraînements fixés au lundi 24 juin.