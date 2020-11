Willems revient sur le Charleroi-Malines complètement fou: "Un match typiquement belge" Charleroi Pierric Brison © BELGA

Vendredi, Willems et ses coéquipiers ont tenté le tout pour le tout en seconde période.



Les Zèbres ont ouvert le jeu. D’habitude, la partie est toujours sous contrôle, l’organisation en place. À Malines, c’est parti dans tous les sens et le score (3-3) ne fait que confirmer ce constat. "On encaisse très tôt et ça a rendu le match très ouvert, commentait Steeven Willems. C’était une partie très plaisante pour les supporters neutres, un match typiquement belge."



