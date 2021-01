L’infirmerie du Sporting est toujours bien remplie. La sélection pour la rencontre de ce dimanche (18h15) au Standard n’est pas encore tombée officiellement et quelques doutes subsistent. « Dorian Dessoleil est resté aux soins ce mercredi et ce jeudi », a annoncé Karim Belhocine, qui devrait toutefois pouvoir compter sur son défenseur central. Ce qui ne devrait pas être le cas de Steeven Willems, sorti sur blessure à Ostende. « On verra ce samedi comment évolue sa blessure », a grimacé l’entraîneur en conférence de presse.

Van Cleemput, remplacé après une quinzaine de minutes par Hendrickx ce mardi à Anderlecht pour des soucis musculaires, est forfait, tout comme Zajkov et Goranov. Rémy Descamps, bloqué au niveau du dos avant le déplacement au Lotto Park, est, lui, incertain. Teodorczyk, malade fin de semaine passée, devrait figurer dans la sélection de Karim Belhocine.

Diandy, Nkuba, Mandanda et Flanagan, qui a raté ses tests médicaux en Pologne, ne seront pas de la partie non plus.