A 26 ans, Yasaman Farmani affiche déjà un beau CV. L’Iranienne, épouse d’Ali Gholizadeh, compte déjà plus de 200 rencontres chez les pros. Il faut dire qu’elle a commencé le football, très tôt. A Charleroi depuis 2020, elle s’efforce d’apporter son expérience à un projet dans lequel elle croît. Entretien avec une passionnée du ballon rond.

Quels étaient vos objectifs au moment de rejoindre Charleroi ?

"C’était un honneur pour moi de rejoindre Charleroi. C’est mon premier club européen, dans ma carrière. Notre équipe évolue positivement. Elle est plus régulière et plus professionnelle."