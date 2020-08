"Je souhaite le meilleur à l’équipe et aux joueurs. Je ne peux pas rester cette année, je dois changer (de club) et je tenais à vous dire bonne chance", a déclaré Younes Delfi sur son compte Instagram.L’ailier iranien de 19 ans sera prêté cette saison dans un club de son pays dont l’identité n’a toujours pas été dévoilée. Avec l’arrivée du jeune Ribeiro Costa, la concurrence s’est accrue sur les flancs et il risquait de ne pas bénéficier d’énormément de temps de jeu pour cet exercice 2020-2021. Son prêt servira donc à emmagasiner de l’expérience, pour revenir au Sporting Charleroi avec de nouvelles armes.