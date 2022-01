L’officialisation est tombée à 19h30. Youssouph Badji, qui appartient au FC Bruges, est prêté pour 1,5 an (avec option d’achat) au Sporting de Charleroi.

Le joueur était prêté au Stade Brestois (Ligue 1) depuis le mois d’août mais son temps de jeu y était extrêmement faible et il n’entrait clairement plus dans les plans du coach.

Ce lundi, à 16h30, le club français avait d’ailleurs annoncé que "suite à la demande du FC Bruges", le prêt de Badji était résilié.

Trois heures plus tard, l’information que nous vous dévoilions dès ce week-end a été officialisée par le Sporting. Il s’agit d’un prêt de 1,5 an avec option d’achat.

Il est le cinquième transfert entrant de ce mercato hivernal à Charleroi après Bingourou Kamara, Nauris Petkevicius, Vakoun Bayo et Daan Heymans.

Benchaib en route vers Courtrai

Arrivé au Sporting en mai 2020, Amine Benchaib (23 ans) s’apprête à plier bagages, direction Courtrai.

Il devrait y signer un contrat de 3,5 ans et y retrouver Karim Belhocine, qui l’a justement eu sous ses ordres la saison dernière à Charleroi.



Benchaib a disputé 30 matchs (1 but) pour les Zèbres. Il ne joue pratiquement pas cette saison avec Edward Still (148 minutes toutes compétitions confondues) et souhaite davantage de temps de jeu… qu’il espère recevoir à Courtrai.