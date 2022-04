Stérile depuis plus d’un an, l’ex-Brugeois déçoit dans le Hainaut. Sa place dans le onze de base se fragilise fortement.

C’est l’essence même du football. La règle vaut peut-être encore plus pour un attaquant. Le temps du jugement et des critiques s’abat rapidement et les statistiques représentent le seul juge de paix.

Depuis son arrivée à Charleroi, celles de Youssouph Badji restent stériles. Malheureusement pour le Sénégalais, son activité dans le jeu n’atténue pas son actuel mauvais bilan. La très bonne forme de Vakoun Bayo place indirectement au grand jour ses mauvaises performances.

Mais où est donc passé le joueur si prometteur il y a un an qui avait surpris directement toute la Belgique ? La question qui fâche se pose. Le Carolo est-il surcôté ?