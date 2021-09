Après la victoire surprenante à Gand en infériorité numérique, les hommes d’Edward Still se voyaient proposer un second test où la marche était encore plus élevée. Quatre jours après avoir tenu en échec la constellation de stars parisiennes, les Blauw en Zwart se sont longtemps cassé les dents sur des Carolos sans complexes et gonflés par des certitudes qui se sont accumulées tout au long de leurs sept premiers matchs de la saison.

S’ils ne méritaient pas ça, les Zèbres ont goûté pour la première fois à la défaite lors de cette exercice alors qu’ils se sont procuré les occasions pour s’emparer des trois points. Le champion de Belgique a souffert au Mambourg. "On s’est concentrés sur nous-mêmes. C’est pareil pour nous : que ce soit Bruges ou une autre équipe, nous souhaitions montrer ce qu’on était capables de faire", analysait Anass Zaroury.