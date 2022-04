Les fans carolos ont dû avoir une sueur lorsqu’Hervé Koffi s’est couché dès la huitième minute, nécessitant l’entrée des soigneurs. Le Burkinabé, en proie à quelques douleurs physiques cette saison, avait-il rechuté comme au Beerschot ? Étrangement, Bingourou Kamara n’était pas envoyé à l’échauffement.

Et puis, l’on a très vite compris le subterfuge lorsque Zorgane et Bayo ont filé à toute vitesse vers le banc pour se nourrir et rompre le jeûne. Un geste qui résume la solidarité qui habite le groupe des Sambriens. "C’est ça le football, il faut un peu de vice", souriait Zorgane. "Bayo et moi faisons le ramadan. On a préparé ça avant le match en parlant avec Hervé. Si un joueur avait fait ça, il aurait dû sortir et nous aurions évolué à dix alors que l’on savait que l’arbitre arrêterait temporairement la partie si Hervé se couchait."